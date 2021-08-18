В Москве рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за непогоды

Департамент торговли и услуг Москвы сообщил, что в связи с прогнозируемой непогодой в столице ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — заявили в департаменте.

Владельцам ресторанов и кафе также рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее Гидрометцентр России объявил предупреждение о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 25 м/с в Москве.