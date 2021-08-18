В Москве рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за непогоды
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — заявили в департаменте.
Владельцам ресторанов и кафе также рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.
Ранее Гидрометцентр России объявил предупреждение о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 25 м/с в Москве.