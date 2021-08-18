В Москве рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за непогоды

Короткая ссылка
Департамент торговли и услуг Москвы сообщил, что в связи с прогнозируемой непогодой в столице ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды.
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за непогоды
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе... просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — заявили в департаменте.

Владельцам ресторанов и кафе также рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее Гидрометцентр России объявил предупреждение о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 25 м/с в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить