Гидрометцентр предупредил о сильном ливне и ветре в Москве

Гидрометцентр России объявил предупреждение о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 25 м/с в Москве вечером 18 августа и утром 19 августа.

«В период с 16:00 18 августа с сохранением до 10:00 19 августа местами на территории города Москвы ожидается сильный ливневый дождь, гроза, град», — заявили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, также ожидается сильный ветер с порывами до 20—25 м/с.

Ранее сообщалось, что 18 августа ожидается до +29 °С.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.