ВЦИОМ: почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП
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Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных (28% 45—59-летних, 26% 35—44-летних).
Между тем отмечается, что за последние четыре года доля правильных ответов выросла на 5 п. п. (16% в 2017 году).
Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что организаторы путча в августе 1991 года несут «огромную долю ответственности» за развал Советского Союза.