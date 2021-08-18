ВЦИОМ: почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП

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Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП.
ВЦИОМ: почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП
  • © РИА Новости / Владимир Родионов

Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных (28% 45—59-летних, 26% 35—44-летних).

Между тем отмечается, что за последние четыре года доля правильных ответов выросла на 5 п. п. (16% в 2017 году).

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что организаторы путча в августе 1991 года несут «огромную долю ответственности» за развал Советского Союза.

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