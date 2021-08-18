СК сообщил об обнаружении в Курске захоронения останков не менее 29 человек

В Курске нашли захоронения останков не менее 29 человек, сообщает региональное следственное управление СК России.

РИА Новости

Как пишет газета «Известия», поисковые мероприятия группы активистов проходили на территории Знаменской рощи. По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка. По предварительным данным, срок давности захоронения останков составляет более 40 лет. Ранее ФАН сообщал, что сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю совместно с поисковым отрядом «Тамань» и региональным отделением общественного движения «Поисковое движение России» продолжают поисковые работы в Темрюкском районе.