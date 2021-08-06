На Кубани рассказали о работе по поиску останков погибших во время войны

Сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю совместно с поисковым отрядом «Тамань» и региональным отделением общественного движения «Поисковое движение России» продолжают поисковые работы в Темрюкском районе.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на ведомство.

«В 2004—2009 годы в ходе поиска неучтённых военных захоронений на территории Темрюкского района обнаружено ранее не исследованное захоронение 100 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации региона. 16—18 июня 2021 года поисковиками и сотрудниками ведомства при исследовании данной территории были обнаружены новые останки», — рассказали следователи.

На месте обнаружения захоронения сотрудники ведомства организовали следственные действия для извлечения останков и их последующей идентификации.

В июне при раскопках извлекли останки 16 погибших. На этой неделе в ходе поисковых работ найдены останки ещё девяти человек, двое из которых, по предположительным данным, дети. По всем из них будут проведены экспертизы.

Ранее НТВ сообщало, что в Белоруссии перезахоронили останки советских солдат и офицеров, погибших в 1944 году.