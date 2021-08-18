Шойгу высказался против гонки потребительства

Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью журналу «Вокруг света» выразил мнение, что человечество из-за безудержного стремления к потреблению «семимильными шагами идёт к собственной погибели».

«Мне кажется, человечество семимильными шагами идёт к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению», — заявил Шойгу.

Он объяснил, что если добыть, к примеру, одного кролика, то человек будет сыт, но когда есть десять тушек, то «уже нужен холодильник, иначе мясо пропадёт».

«Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?!» — отметил Шойгу.

Он добавил, что мечтает о том, чтобы «однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства».

Ранее Шойгу отмечал, что насаждение культа неуёмного потребления в обществе ни к чему хорошему не приводит.