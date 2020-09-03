Шойгу заявил о неуёмном потреблении общества

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде» рассказал об обществе потребления.

«В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуёмного потребления — стремление успеть всё, попробовать всё», — цитирует kp.ru Сергея Шойгу.

Он привёл в пример браконьеров, которые в заповедниках «по 400 петель на кабаргу ставят», при этом не в состоянии проверять такое количество петель каждый день.

«Зверь попал в эту петлю, погибает. Не только кабарга. Тот же снежный барс, которого мы спасаем от полного исчезновения», — сказал глава РГО.

Он подытожил, что нынешнее насаждение культа неуёмного потребления в обществе ни к чему хорошему не приводит.

Ранее доктор экономических наук Михаил Делягин дал рекомендации по осознанному потреблению.