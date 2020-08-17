Эксперты дали рекомендации по осознанному потреблению

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Доктор экономических наук Михаил Делягин дал рекомендации по осознанному потреблению.
Эксперты дали рекомендации по осознанному потреблению
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Об этом сообщает kp.ru.

Как считает Делягин, экономить можно на всём, кроме здоровья, в том числе психологического.

«Нужно обязательно оставлять какую-то сумму денег на удовольствия. Без этого не будет жажды жизни», — сказала, со своей стороны, Виктория Давитаиа, директор по работе с ретейл-клиентами GFK Русь — Институт маркетинговых исследований.

В свою очередь, Елена Суховей, генеральный директор маркетплейса Price.ru и агрегатора «Страховка.ру» (входят в холдинг S8 Capital), выразила мнение, что обязательно окупятся инвестиции в товары для дома, позволяющие чувствовать себя комфортнее.

«Стоит вкладываться в своё рабочее место, в ноутбуки и другие нужные приборы. И конечно, важны инвестиции в дистанционное обучение и в товары для спорта, чтобы можно было поддерживать уровень образования и здоровья», — добавила она.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в июне — июле 2020 года продажи палаток, рюкзаков и других товаров для отдыха на природе и рыбалки оказались выше прошлогодних.

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