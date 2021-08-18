В течение года в Москве построят шесть новых спорткомплексов
- © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Об этом пишет НСН.
«В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 га. Сумма ежегодных платежей по договорам составит 9,7 млн рублей», — уточнил Ефимов.
Новые спорткомплексы появятся на улице Твардовского, Сколковском шоссе, улице Генерала Белобородова, у платформы Марк, на Проектируемом проезде и в 8-м микрорайоне Митина.
Всего с начала 2021 года подписано уже 15 подобных соглашений.
Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.