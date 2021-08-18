В течение года в Москве построят шесть новых спорткомплексов

Шесть новых спортивных комплексов появятся в Москве к июлю 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом пишет НСН.

«В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 га. Сумма ежегодных платежей по договорам составит 9,7 млн рублей», — уточнил Ефимов.

Новые спорткомплексы появятся на улице Твардовского, Сколковском шоссе, улице Генерала Белобородова, у платформы Марк, на Проектируемом проезде и в 8-м микрорайоне Митина.

Всего с начала 2021 года подписано уже 15 подобных соглашений.

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