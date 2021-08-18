В России боевой модуль «Охотник» поставили на серийное производство

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В России после успешных испытаний началось серийное производство боевых модулей «Охотник» разработки и производства НПО «Электромашина». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В России боевой модуль «Охотник» поставили на серийное производство
  • ©npoelm.ru

«Универсальный боевой модуль «Охотник» успешно прошёл квалификационные испытания и поставлен на серийное производство», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что модуль будет показан на международном форуме «Армия-2021».

В сообщении говорится, что модуль может использоваться на спецтехнике различных войск, в том числе сухопутных и инженерных.

В июле стало известно, что беспилотная версия танка Т-14 на гусеничной платформе «Армата» успешно прошла тестовые испытания.

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