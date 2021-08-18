В Госдуме поддержали планы по замене бумажного паспорта смарт-картой

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT планы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года.
В Госдуме поддержали планы по замене бумажного паспорта смарт-картой
  • РИА Новости

«В целом такое решение можно поддержать, это действительно удобно. Мы видим, как бумажные паспорта приходят в негодность от постоянного использования. Всегда, когда человек проверяет его и сравнивает фотографию в документе непосредственно с владельцем, это осуществляется руками, в основном грязными, отчего появляются пятна. Очень часто эти пятна — прямо на подписи или ещё на каких-то важных данных, все эти страницы просто приходят в негодность», — заявил Свинцов.

Депутат также добавил, что бумажный паспорт не всегда удобно с собой носить из-за размера.

По его мнению, если паспорт нового образца будет в виде небольшой карточки как, например, водительское удостоверение, это будет намного удобнее.

«И с наличием определённого чипа, содержащего информацию, будет удобно, приложил — сразу все данные есть. Любая организация, любое место, где необходимо получить какие-то данные, плюс дополнительная степень защиты за счёт чипа. То есть это вполне уместно, и я буду одним из первых, кто заменит бумажный паспорт на аналог с применением цифровых технологий. И желательно, чтобы он всё-таки был небольшого размера», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года. 

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