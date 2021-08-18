В Москве благоустроили территории вокруг 23 отремонтированных поликлиник

В столице специалисты благоустроили территории, прилегающие к 23 отремонтированным поликлиникам.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Как уточняется, там разбили свыше 6 га газона и высадили более 3 тыс. деревьев и декоративных кустарников.

«Важно, чтобы горожане не только обращались к врачу за лечением, но и приходили в поликлинику для регулярных профилактических осмотров. Поэтому мы уделяем большое внимание как внешнему виду самих зданий и их внутреннему оснащению, так и благоустройству территорий», — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения столицы Алексей Сапсай.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum рассказал о работе по благоустройству в городе.