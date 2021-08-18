Иммунолог Горелов: коронавирус станет сезонным после иммунизации 80% населения

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Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Иммунолог Горелов: коронавирус станет сезонным после иммунизации 80% населения
  • Reuters
  • © Amanda Perobelli

«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%», — цитирует РИА Новости Горелова.

Он также добавил, что «коронавирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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