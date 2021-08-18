Иммунолог Горелов: коронавирус станет сезонным после иммунизации 80% населения
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«Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет — это 80%», — цитирует РИА Новости Горелова.
Он также добавил, что «коронавирус, изменяясь, приобретает новые свойства, поэтому во многих странах, в том числе и в России, постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.