Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

По её словам, «на сегодняшний день очевидно, что больше всего пострадали страны, где систем противодействия, санитарно-эпидемиологических служб и не было вовсе, они были уничтожены в своё время, когда казалось, что вакцины против известных инфекций и антибиотики позволяют нам справиться с любой инфекционной угрозой».

«Однако же нет. И на сегодняшний день мы видим, что ситуация в Российской Федерации более стабильна, более понятна и более управляема», — цитирует ТАСС Попову.

Согласно данным на 17 августа, в России в течение суток выявили 20 958 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 6 642 559 случаев заболевания COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.