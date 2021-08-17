Линейки в честь 1 сентября в Ростовской области пройдут только для первоклассников

Линейки в честь 1 сентября в Ростовской области состоятся только для первоклассников из-за пандемии.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Как заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв, собравшиеся должны соблюдать все требования безопасности, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.

Также он сказал, что линейки пройдут на открытом воздухе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области первые 3,5 тыс. семей, которым полагаются региональные детские пособия, получили льготные школьные наборы.