Линейки в честь 1 сентября в Ростовской области пройдут только для первоклассников

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Линейки в честь 1 сентября в Ростовской области состоятся только для первоклассников из-за пандемии.
Линейки в честь 1 сентября в Ростовской области пройдут только для первоклассников
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Как заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв, собравшиеся должны соблюдать все требования безопасности, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.

Также он сказал, что линейки пройдут на открытом воздухе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области первые 3,5 тыс. семей, которым полагаются региональные детские пособия, получили льготные школьные наборы.

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