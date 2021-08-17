Линейки в честь 1 сентября в Ростовской области пройдут только для первоклассников
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Как заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв, собравшиеся должны соблюдать все требования безопасности, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.
Также он сказал, что линейки пройдут на открытом воздухе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области первые 3,5 тыс. семей, которым полагаются региональные детские пособия, получили льготные школьные наборы.