В Кировской области выбрали педагога, который представит регион в конкурсе «Учитель года России»

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В Кировской области выбрали педагога, который представит регион в конкурсе «Учитель года России» в 2021 году.
В Кировской области выбрали педагога, который представит регион в конкурсе «Учитель года России»
  • © администрация города Кирова

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на администрацию Кирова.

Федеральный этап состоится в Ростове-на-Дону с 23 сентября по 4 октября. От области на конкурс поедет Дина Утланцева, учитель начальных классов средней школы №16 Кирова.

Ранее Екатерина Морозова, врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».

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