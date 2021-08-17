В Кировской области выбрали педагога, который представит регион в конкурсе «Учитель года России»
- © администрация города Кирова
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на администрацию Кирова.
Федеральный этап состоится в Ростове-на-Дону с 23 сентября по 4 октября. От области на конкурс поедет Дина Утланцева, учитель начальных классов средней школы №16 Кирова.
Ранее Екатерина Морозова, врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук, в беседе с Nation News рассказала, как помочь детям справиться с «синдромом 1 сентября».