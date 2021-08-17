В ЧФ рассказали об учениях подразделений радиационной защиты

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В Черноморском флоте рассказали об учениях подразделений радиационной и биологической защиты. Занятия продлятся несколько недель на полигоне Опук.
В ЧФ рассказали об учениях подразделений радиационной защиты
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В данном мероприятии боевой подготовки принимают участие около 800 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники», — заявили в ЧФ.

Личный состав в ходе учебных тренировок отрабатывает задачи по разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению заражённых участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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