В Самаре нашли тела пропавших после столкновения катера и баржи

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В районе Ленинградского спуска в Самаре нашли катер, пропавший после столкновения с баржей.
В Самаре нашли тела пропавших после столкновения катера и баржи
  • © ПСС Самарской области

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу региональной ПСС.

Катер обнаружили в 150 м от правого берега на девятиметровой глубине. Он отбуксован в сторону первого причала.

Также найдены тела трёх погибших.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту столкновения катера и баржи на Волге.

По версии следствия, авария произошла 14 августа в 21:30 напротив села Рождествено. Причиной столкновения маломерного судна Caba 700 Viking с баржей теплохода «Рейдовый-3» стало нарушение правил безопасности и эксплуатации судна.

Как пишет Life.ru, по предварительным данным, среди погибших — известный самарский диджей Павел Майский (Павел Юдин) и двое его друзей. Тело ещё одного пассажира катера сейчас ищут.

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