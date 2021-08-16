СК возбудил уголовное дело по факту столкновения катера и баржи на Волге
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Об этом сообщает sova.info.
По версии следствия, авария произошла 14 августа в 21:30 напротив села Рождествено. Причиной столкновения маломерного судна Caba 700 Viking с баржей теплохода «Рейдовый-3» стало нарушение правил безопасности и эксплуатации судна.
По данным издания, катер протаранил баржу, плывущую на буксире. Маломерное судно затонуло, а четверо мужчин пропали без вести.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства ЧП. Ведутся поиски пропавших.
По факту аварии возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, что стало причиной смерти по неосторожности двух и более лиц.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в акватории Невы произошло столкновение теплохода и маломерного судна.