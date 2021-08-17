Почти 1,2 тысячи подмосковных сирот устроили в семьи в 2021 году
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
По словам зампреда областного правительства Ирины Каклюгиной, вопросу устройства детей в семьи уделяется особое внимание.
Всего в муниципалитетах проживают свыше 4 тыс. приёмных семей. С января было создано 107 таких семей.
В муниципалитетах открыты школы приёмных родителей — всего 70 учреждений. Обучение в них прошли более 1,5 тыс. человек. Из них 343 уже взяли в семью ребёнка.
Ранее телеканал «360» цитировал Ирину Каклюгину, которая рассказала, что благодаря губернаторской программе поддержки семей с приёмными детьми количество детских домов в регионе сократилось в несколько раз.