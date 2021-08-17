В Севастополе рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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В Севастополе из числа граждан, которые делают прививки от коронавируса в местных пунктах вакцинации, около 10% составляют приезжие.
В Севастополе рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Как передаёт «Новый Севастополь», об этом было сказано на аппаратном совещании в правительстве города 17 августа.

«567 (вчера сделали прививку. — RT). 10% (туристов. — RT)», — сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

По последним данным, в городе 126 245 человек прошли первый этап вакцинации, 112 436 человек — второй.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации после простуды.

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