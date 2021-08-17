В Краснодаре проверяют сообщения об обрушении потолка в жилом доме

Короткая ссылка
В Краснодаре проверяют сообщения об обрушении потолка в одном из жилых домов города.
В Краснодаре проверяют сообщения об обрушении потолка в жилом доме
  • © instagram.com/typodar

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

«Сегодня в средствах массовой информации опубликованы сведения об обрушении потолка в квартире на верхнем этаже двухэтажного жилого дома в хуторе Ленина города Краснодара. По информации СМИ, в помещении в момент обрушения люди отсутствовали и никто не пострадал», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, инцидент произошёл 13 августа. В настоящее время опрашиваются жильцы дома и пострадавшей квартиры.

Отмечается, что в связи с ЧП специалисты проведут строительно-техническую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В марте сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о предоставлении непригодных квартир сиротам в Целинском районе Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить