В Краснодаре проверяют сообщения об обрушении потолка в жилом доме

В Краснодаре проверяют сообщения об обрушении потолка в одном из жилых домов города.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

«Сегодня в средствах массовой информации опубликованы сведения об обрушении потолка в квартире на верхнем этаже двухэтажного жилого дома в хуторе Ленина города Краснодара. По информации СМИ, в помещении в момент обрушения люди отсутствовали и никто не пострадал», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, инцидент произошёл 13 августа. В настоящее время опрашиваются жильцы дома и пострадавшей квартиры.

Отмечается, что в связи с ЧП специалисты проведут строительно-техническую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В марте сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о предоставлении непригодных квартир сиротам в Целинском районе Ростовской области.