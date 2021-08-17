Всероссийские проверочные работы пройдут с марта по май 2022 года

Рособрнадзор утвердил расписание проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2022 году для обучающихся в общеобразовательных организациях.

Их проведение планируется с марта по май.

«Начнётся проведение ВПР в 2022 году с проверочных работ для 10-х и 11-х классов. С 1 по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию. Одиннадцатиклассники — историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки (английский, немецкий или французский)», — приводит ТАСС сообщение Рособрнадзора.

В соответствии с утверждённым расписанием в штатном режиме с 15 марта по 20 мая 2022 года ученики всех классов каждой параллели 4—8-х классов напишут проверочные работы по русскому языку и математике.

В тот же период четвероклассники, кроме русского языка и математики, сдадут ВПР по предмету «окружающий мир», а ученики 5-х классов — по биологии и истории.

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