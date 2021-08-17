Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить запрещённую информацию

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Мировой суд в Москве назначил компании Google штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую в России информацию.
Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить запрещённую информацию
  • Reuters

«Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Отмечается, что Google назначен административный штраф в «размере 4 млн рублей».

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян на территории России.

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