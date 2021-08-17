На Ставрополье банда похитителей предстанет перед судом
- РИА Новости
Об этом информирует newstracker.ru.
В 2020 году трое мужчин и женщина проникли в дом жителя Невинномысска и потребовали у него деньги и ценности.
После того как мужчина отказался выполнить требования бандитов, они схватили его и вывезли в лес.
В результате злоумышленники забрали у потерпевшего деньги, паспорт и скрылись. Ущерб составил более 125 тыс. рублей.
Как уточняется, впоследствии деятельность банды была пресечена сотрудниками управления уголовного розыска МВД.
«В отношении троих, ранее судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, обвиняемых по ходатайству следователя, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
При этом отмечается, что женщина — подельница бандитов скрылась и в настоящее время находится в розыске.
Уголовное дело передано в суд.
Как ранее передавало «Крыминформ», в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.