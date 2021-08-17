Мурашко: в отдалённые территории следует направить мобильные комплексы вакцинации
- РИА Новости
«Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдалённые сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что «помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтёры».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.