Мурашко: в отдалённые территории следует направить мобильные комплексы вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в отдалённые территории страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад, должны направить мобильные медицинские комплексы для вакцинации от коронавируса.

«Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдалённые сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтёры».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.