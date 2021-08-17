Мурашко: в отдалённые территории следует направить мобильные комплексы вакцинации

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в отдалённые территории страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад, должны направить мобильные медицинские комплексы для вакцинации от коронавируса.
Мурашко: в отдалённые территории следует направить мобильные комплексы вакцинации
  • РИА Новости

«Регионы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад, должны направить все мобильные медицинские комплексы в отдалённые сельские территории, а также в места расположения дачных участков для проведения вакцинации от коронавируса и диспансеризации граждан из групп риска», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «помогать медицинским работникам в информировании граждан, маршрутизации, оформлении документов будут волонтёры».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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