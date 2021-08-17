В Тюмени запустят горячую линию по вопросам подготовки детей к учебному году

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В среду, 18 августа, в Тюмени начнёт работать горячая линия по вопросам подготовки детей к учебному году.
В Тюмени запустят горячую линию по вопросам подготовки детей к учебному году
  • РИА Новости

Как передаёт megatyumen.ru, на вопросы, интересующие родителей, ответят специалисты регионального Департамента образования.

В частности, перед новым учебным годом можно будет узнать подробности приёма в общеобразовательные учреждения, обеспечения детей учебниками и пособиями и организации учебного процесса.

Уточняется, что линия будет работать с 14:00 до 17:00.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии начала работу горячая линия по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.

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