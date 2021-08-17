Путин поручил предусмотреть ответственность за несоблюдение обязанности тушить пожары

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Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты, предусмотрев ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары.
Путин поручил предусмотреть ответственность за несоблюдение обязанности тушить пожары
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству России... обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, предусмотрев... установление ответственности лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, и обладателей сервитута за несоблюдение ими обязанности участвовать в тушении лесных пожаров на соответствующих лесных участках», — говорится в сообщении.

Также Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

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