На Ямале возбудили дело по факту гибели четырёх человек при ЧП на реке
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
По предварительным данным, 15 августа семья на моторной лодке «Казанка 5м3» возвращалась по реке Тидиби Яха домой в Новый Порт, но к месту назначения не прибыла.
В ходе поисков специалисты обнаружили в реке тела всех находившихся в лодке: двух женщин, мужчины и ребёнка. Все они были без спасательных жилетов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения катера и баржи в Самарской области.