На Ямале возбудили дело по факту гибели четырёх человек при ЧП на реке

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек, в числе которых восьмилетний ребёнок. Как уточняется, группа граждан погибла в Ямальском районе в результате ЧП, произошедшего на реке Тидиби Яха.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

По предварительным данным, 15 августа семья на моторной лодке «Казанка 5м3» возвращалась по реке Тидиби Яха домой в Новый Порт, но к месту назначения не прибыла.

В ходе поисков специалисты обнаружили в реке тела всех находившихся в лодке: двух женщин, мужчины и ребёнка. Все они были без спасательных жилетов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения катера и баржи в Самарской области.