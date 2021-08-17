На Ямале возбудили дело по факту гибели четырёх человек при ЧП на реке

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек, в числе которых восьмилетний ребёнок. Как уточняется, группа граждан погибла в Ямальском районе в результате ЧП, произошедшего на реке Тидиби Яха.
На Ямале возбудили дело по факту гибели четырёх человек при ЧП на реке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».  

По предварительным данным, 15 августа семья на моторной лодке «Казанка 5м3» возвращалась по реке Тидиби Яха домой в Новый Порт, но к месту назначения не прибыла.

В ходе поисков специалисты обнаружили в реке тела всех находившихся в лодке: двух женщин, мужчины и ребёнка. Все они были без спасательных жилетов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения катера и баржи в Самарской области.

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