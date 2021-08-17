Число апартаментов в продаже в Москве снизилось на 46% за год

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Аналитики компании «Метриум» сообщили, что за год предложение апартаментов в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы упало на 46%.
Число апартаментов в продаже в Москве снизилось на 46% за год
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом пишут «Известия».

В настоящее время в продаже находится всего 4 тыс. таких помещений, тогда как в аналогичный период 2020-го их насчитывалось 7,4 тыс.

Так, заметнее всего сократилось предложение массовых апартаментов, или комфорт-класса, — на 67%.

По данным ЦИАН, всего в столице продаётся 6,1 тыс. апартаментов всех сегментов, 3,1 тыс. — в Санкт-Петербурге, 1,3 тыс. — в Московской области.

По сравнению с августом 2020 года в Московском регионе апартаментов в продаже стало на 41% меньше, в Санкт-Петербурге — на 30%, в других субъектах страны — на 42%, уточнили в компании.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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