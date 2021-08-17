Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале сообщил, что «одного тяжёлого пострадавшего при взрыве маршрутки перевели из реанимации в отделение».
Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже
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«К восемь утра сегодняшнего дня в больницах Воронежа продолжают лечиться 18 человек. 15 человек находятся в БСМП №1, по-прежнему 11 из которых в состоянии средней тяжести, ещё четверо в удовлетворительном состоянии», — рассказал Гусев.

Он сообщил, что «в областной больнице №1 лечатся трое пострадавших».

«Двое в реанимации в тяжёлом состоянии. Одного пациента в состоянии средней тяжести перевели из реанимации в отделение торакальной хирургии», — добавил глава региона.

Вечером 12 августа в центре Воронежа произошёл взрыв в автобусе.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП в центральный аппарат ведомства.

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