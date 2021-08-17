Участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны

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Своё участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подтвердила 51 страна. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время ещё есть», — приводит  его слова ТАСС.

Трутнев отметил, что прошлый ВЭФ был рекордным по числу стран-участников — его посетили представители 65 государств.

Он добавил, что гостей из-за пандемии попросили приехать без сопровождающих лиц.

«Это практически вдвое сокращает число участников форума — с 8 тыс. в позапрошлом году до 4 тыс. [сейчас]», — отметил Трутнев.

Восточный экономический форум состоится 2—4 сентября.

Ранее в международном аэропорту Владивостока заявили о начале подготовки к приёму гостей и участников VI Восточного экономического форума.

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