Участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны
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«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время ещё есть», — приводит его слова ТАСС.
Трутнев отметил, что прошлый ВЭФ был рекордным по числу стран-участников — его посетили представители 65 государств.
Он добавил, что гостей из-за пандемии попросили приехать без сопровождающих лиц.
«Это практически вдвое сокращает число участников форума — с 8 тыс. в позапрошлом году до 4 тыс. [сейчас]», — отметил Трутнев.
Восточный экономический форум состоится 2—4 сентября.
Ранее в международном аэропорту Владивостока заявили о начале подготовки к приёму гостей и участников VI Восточного экономического форума.