Участие в ВЭФ подтвердили представители 51 страны

Своё участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке подтвердила 51 страна. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время ещё есть», — приводит его слова ТАСС.

Трутнев отметил, что прошлый ВЭФ был рекордным по числу стран-участников — его посетили представители 65 государств.

Он добавил, что гостей из-за пандемии попросили приехать без сопровождающих лиц.

«Это практически вдвое сокращает число участников форума — с 8 тыс. в позапрошлом году до 4 тыс. [сейчас]», — отметил Трутнев.

Восточный экономический форум состоится 2—4 сентября.

Ранее в международном аэропорту Владивостока заявили о начале подготовки к приёму гостей и участников VI Восточного экономического форума.