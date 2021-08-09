Во Владивостоке начали подготовку к приёму гостей и участников ВЭФ

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В международном аэропорте Владивостока заявили о начале подготовки к приёму гостей и участников VI Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В аэропорту проводятся все необходимые подготовительные мероприятия к приёму делегаций ВЭФ», — цитирует РИА Новости слова гендиректора международного аэропорта Владивосток Андрея Виниченко.

Он отметил, что первостепенной задачей является «бесперебойное и технологически выверенное обслуживание воздушных судов официальных делегаций и регулярных рейсов».

Ранее сообщалось, что на сайте ВЭФ опубликовали расширенную деловую программу мероприятия.

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев выразил надежду, что ВЭФ в этом году состоится.

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