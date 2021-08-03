На сайте ВЭФ опубликовали расширенную деловую программу мероприятия

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На сайте Восточного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Главная тема мероприятия — «Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире».
На сайте ВЭФ опубликовали расширенную деловую программу мероприятия
  • © Росконгресс

В рамках блока деловой программы «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» пройдут сессии на тему развития безуглеродной энергетики, международного распределения труда и новых медиа и других актуальных вопросов экономики.

Блок «Дальний Восток — новые вызовы и возможности» включит в себя 28 сессий, которые охватывают широкий круг вопросов развития Дальнего Востока, в том числе привлечение инвестиций в регион, экспортные возможности, развитие сельскохозяйственной отрасли.

В основу блока «Общая ответственность в изменяющемся мире» легли вопросы экологии, защиты природы и климата.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2—4 сентября уже в шестой раз.

На форуме обсудят формирование Большого евразийского партнёрства, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.

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