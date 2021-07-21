На ВЭФ-2021 обсудят перспективы Евразийского партнёрства

Формирование Большого евразийского партнёрства обсудят в рамках международных мероприятий VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 2—4 сентября во Владивостоке.

С инициативой создания такого партнёрства ранее выступил президент России Владимир Путин, его поддержали все государства Евразийского экономического союза.

Процесс формирования Большого евразийского партнёрства уже запущен в форме интеграционных процессов, создания новых зон свободной торговли, совершенствования транспортной инфраструктуры, развития цифровой экономики.

«Восточный экономический форум является важной площадкой для развития плодотворного и долгосрочного сотрудничества между Россией и странами АТР. Вместе с тем в деловой программе форума уделяется значительное внимание и развитию интеграционных процессов в Большой Евразии, прежде всего в торгово-экономической сфере. Дальний Восток является стратегическим макрорегионом в этом направлении. Уверен, что участие ключевых спикеров из разных стран позволит провести качественную дискуссию и сформулировать конкретные решения для достижения общих целей по формированию Большого евразийского партнёрства», — отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Как ранее сообщали «Известия», Восточный экономический форум пройдёт в гибридном формате.