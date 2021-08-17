На Камчатке извлекли тело шестого пассажира потерпевшего крушение вертолёта

Сотрудники МЧС извлекли со дна Курильского озера тело ещё одного пассажира, погибшего в авиакатастрофе 12 августа на Камчатке.

Об этом сообщает пресс-центр краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Найдены и подняты на поверхность шесть тел», — говорится в публикации.

Отмечается, что тела ещё двух погибших на данный момент находятся внутри фюзеляжа вертолёта, продолжаются работы по их поднятию.

В пресс-службе МЧС России ранее заявили, что корпус вертолёта находится на расстоянии примерно 500 м от берега.

По информации администрации Камчатского края, семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке выплатят по 2 млн рублей.