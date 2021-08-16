Синоптик Леус дал советы по мерам безопасности во время непогоды

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус дал советы по мерам безопасности во время непогоды.

«Меры по срочной эвакуации и сохранению имущества необходимо проводить заблаговременно и решительно. Лучше перестраховаться, чем быть застигнутым врасплох», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, противопожарные службы, например, должны обращать внимание на вероятность возникновения возгораний и принимать профилактические меры заранее.

«В то же время аварийно-спасательные службы и жители городов, которые были построены в зонах, подверженных ливневым дождям с грозами и градом, как это бывает на Кубани и в некоторых районах Крыма в летний период, должны быть готовы к подобным авралам», — отметил Леус.

Как добавил эксперт, двух-трёх дней до события, когда прогноз погоды даётся с высокой степенью точности, достаточно для оповещения жителей небольшого города.

Ранее аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН рассказал, что делать в чрезвычайной ситуации — во время наводнения.