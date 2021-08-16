В АТОР прокомментировали решение о полётах в Доминикану

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал решение о снятии ограничений на полёты в Доминикану.

«Мы уже 9 августа стартовали в Доминикану. Это направление крайне доступное, с большим количеством отелей «всё включено». А запуск чартеров всегда означает более бюджетные турпакеты. У Доминиканы также нет ограничений по ПЦР-тестированию и визам — фактически свободный въезд», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, цена туров начинается в среднем от 140 тыс. рублей на двух человек в течение недели, включая перелёт, но всё зависит от категории гостиницы.

Как добавил Горин, хорошей новостью для туристов станет и увеличение числа рейсов на Кипр и в Египет.

«Трёхкратное увеличение количества рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх: с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом направлении, плюс по одному рейсу из всех международных аэропортов в регионах страны, минуя московский авиаузел. Также есть существенное увеличение количества рейсов на Кипр», — уточнил он.

Ранее стало известно об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.

Как сообщало ФАН, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.