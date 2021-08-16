В Подмосковье завели дело по факту гибели ребёнка в результате пожара

В Московской области завели уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате пожара.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

По имеющимся данным, в деревне Лыткарино загорелся частный дом. После ликвидации пожара в помещении нашли тело девочки пяти лет.

Её родители и старшая сестра госпитализированы.

В соответствии с предварительной версией, пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном жилом доме в Курганской области погибли пять человек.