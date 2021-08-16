В Подмосковье завели дело по факту гибели ребёнка в результате пожара

Короткая ссылка
В Московской области завели уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате пожара.
В Подмосковье завели дело по факту гибели ребёнка в результате пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

По имеющимся данным, в деревне Лыткарино загорелся частный дом. После ликвидации пожара в помещении нашли тело девочки пяти лет.

Её родители и старшая сестра госпитализированы.

В соответствии с предварительной версией, пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном жилом доме в Курганской области погибли пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить