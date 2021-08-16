В Подмосковье завели дело по факту гибели ребёнка в результате пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.
По имеющимся данным, в деревне Лыткарино загорелся частный дом. После ликвидации пожара в помещении нашли тело девочки пяти лет.
Её родители и старшая сестра госпитализированы.
В соответствии с предварительной версией, пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном жилом доме в Курганской области погибли пять человек.