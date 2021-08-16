Эксперты предупредили о мошеннической схеме с QR-кодами при покупке недвижимости

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Юристы и риелторы предупредили о мошеннической схеме с QR-кодами при покупке недвижимости.
Эксперты предупредили о мошеннической схеме с QR-кодами при покупке недвижимости
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

С 2020 года большинство нотариальных документов маркируется QR-кодом, чтобы с помощью смартфона можно было проверить их подлинность.

«Сама по себе схема с поддельными сайтами не нова, мошенники просто придумали новый способ, заставляющий на них заходить, — в данном случае через сканирование QR-кода», — заявил в беседе с Life.ru заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

Со своей стороны, риелтор Галина Смирнова отметила, что если одна из сторон действует по доверенности, то и сделку, и предварительные соглашения лучше оформлять лично у нотариуса.

«Ведь в этом случае нотариус будет обязан проверить полномочия того, кто действует по доверенности, и если данный документ впоследствии окажется поддельным, то нотариусу придётся возместить покупателю причинённый ущерб, такие прецеденты существуют», — пояснила она.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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