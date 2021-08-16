В Нижнем Новгороде задержали мужчину при попытке продажи поддельного ПЦР-теста

Нижегородские полицейские задержали мужчину при попытке продажи поддельных результатов ПЦР-теста на COVID-19 в одном из местных ТЦ.

Об этом сообщает ФАН.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, за услугу он хотел получить 700 рублей.

По данным ведомства, медицинские документы он печатал в своём доме, где и хранил бланки.

Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.