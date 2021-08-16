В Подмосковье отремонтируют более 300 школ по президентской программе

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В Московской области отремонтируют более 300 школ по президентской программе. В настоящее время из 1260 школ требуют ремонта 328.
В Подмосковье отремонтируют более 300 школ по президентской программе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В первую очередь будут отремонтированы такие важные объекты, как Андреевская школа в Солнечногорске, городской лицей в Бронницах, школа №11 в Сергиевом Посаде, школа №8 в Дмитрове», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с зампредами регионального правительства.

Благодаря программе в школах поменяют коммуникации, установят интерактивные доски, учебное оборудование. Реконструкция начнётся в апреле и закончится не позднее октября.

«То есть максимально шесть месяцев. Когда темп работы высокий, ремонт школы, в общем-то, не влияет на то, что дети должны будут переезжать на другую территорию», — сказал Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.

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