В Подмосковье отремонтируют более 300 школ по президентской программе

В Московской области отремонтируют более 300 школ по президентской программе. В настоящее время из 1260 школ требуют ремонта 328.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В первую очередь будут отремонтированы такие важные объекты, как Андреевская школа в Солнечногорске, городской лицей в Бронницах, школа №11 в Сергиевом Посаде, школа №8 в Дмитрове», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с зампредами регионального правительства.

Благодаря программе в школах поменяют коммуникации, установят интерактивные доски, учебное оборудование. Реконструкция начнётся в апреле и закончится не позднее октября.

«То есть максимально шесть месяцев. Когда темп работы высокий, ремонт школы, в общем-то, не влияет на то, что дети должны будут переезжать на другую территорию», — сказал Воробьёв.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.