Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Симферополе

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Двое пострадавших при хлопке газа в многоквартирном доме в Симферополе доставлены в реанимацию с ожогами.
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Симферополе
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

«Двое взрослых пострадавших получили ожоги (80% и 60% тела). Госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6», — сообщили в Минздраве.

Состояние пострадавших характеризуется как крайне тяжёлое и тяжёлое.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в Симферополе пострадали два человека.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Московской области проверяют дома, оснащённые газовым оборудованием.

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