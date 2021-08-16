Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Симферополе
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- РИА Новости
Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.
«Двое взрослых пострадавших получили ожоги (80% и 60% тела). Госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6», — сообщили в Минздраве.
Состояние пострадавших характеризуется как крайне тяжёлое и тяжёлое.
Ранее стало известно, что в результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в Симферополе пострадали два человека.
В марте телеканал «360» сообщал, что в Московской области проверяют дома, оснащённые газовым оборудованием.