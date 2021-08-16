В жилом доме в Симферополе произошёл хлопок газа

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В результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в Симферополе пострадали два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.
В жилом доме в Симферополе произошёл хлопок газа
  • © МЧС России Главное управление по Республике Крым

«В 05:35 нам поступило сообщение. Оперативно выехали на место по адресу: улица Тургенева, 17. В пятиэтажном жилом доме на первом этаже произошёл хлопок газа без последующего горения и разрушения несущих конструкций», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что «из подъезда были эвакуированы 32 человека, в том числе пять детей».

«Два человека пострадали — это жильцы квартиры, где произошёл хлопок», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и двое пострадали.

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