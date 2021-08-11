В Краснодаре начали проверку из-за хлопка газа в доме

Следователи организовали проверку по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Краснодаре, в результате которого один человек погиб и двое пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

В результате ЧП погиб 25-летний местный житель и пострадали его родственники. По данным СК, двое пострадавших госпитализированы с ожогами, они находятся в тяжёлом состоянии.

«Организована доследственная проверка по сообщению о хлопке, по предварительным данным носящем бытовой характер, с последующим возгоранием в квартире жилого дома на улице Орджоникидзе в микрорайоне Пашковском», — заявили в СК.

Как сообщил Life.ru, на месте ЧП введён локальный режим ЧС и создан оперативный штаб, который возглавил заммэра Андрей Дорошев. Специалисты оценивают техническое состояние здания.

Ранее власти Краснодара сообщили, что всего в доме проживают 53 человека, они отправились в гостиницу «Кавказ», где организован пункт временного размещения. Жильцов дома обеспечат питанием.