Свердловский губернатор высказался о поливе улицы в Серове перед его приездом

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал то, что в Серове перед его визитом полили улицу водой.
Свердловский губернатор высказался о поливе улицы в Серове перед его приездом
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой», — написал Куйвашев в своём Instagram.

Он сообщил, что «видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо».

«Василий Витальевич (Сизиков, глава Серовского городского округа. — RT), зачем это? Вы бы там ещё асфальт перед моим приездом положили», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 53 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах.

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