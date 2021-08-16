Свердловский губернатор высказался о поливе улицы в Серове перед его приездом
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«Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой», — написал Куйвашев в своём Instagram.
Он сообщил, что «видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо».
«Василий Витальевич (Сизиков, глава Серовского городского округа. — RT), зачем это? Вы бы там ещё асфальт перед моим приездом положили», — добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 53 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах.