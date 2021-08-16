В Дмитровском районе Москвы откроют BMX-велодром

В Дмитровском районе Москвы в текущем году откроют BMX-велодром.

Об этом сообщает kp.ru.

Как уточнил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, реконструкция велодрома проводится для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта на Ангарской улице.

«Открытие планируется в этом году. Сейчас строятся наружные инженерные сети, идёт устройство виражей будущей трассы для BМХ-рейсинга, внутренние отделочные работы в здании административно-бытового корпуса, в том числе укладка плиточного покрытия из керамогранита и подвесного потолка», — сказал он.

Помимо этого, специалисты проложат новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 м с тремя виражами, подпорными стенами высотой до 3 м.

Также они обустроят четыре прямых участка с препятствиями, рассчитанными на спортсменов разного уровня подготовки.

Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.