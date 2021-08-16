Кравцов заявил, что новый учебный год в школах начнётся в очном формате

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой заявил, что новый учебный год в школах начнётся в очном формате.

Его заявление опубликовано на сайте Минпросвещения.

«Учебный год начнётся в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — сообщил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России выпустило перечень рекомендаций, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.