Минобрнауки рекомендовало собирать статистику о числе имеющих иммунитет к COVID-19 студентов

Минобрнауки России выпустило перечень рекомендаций, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В частности рекомендуется «собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу».

Отмечается, что «для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни, а граждан, не проживающих и не работающих в общежитии, временно туда не пускать».

Говоря о возможности перевода на дистанционное образование, в министерстве заявили, что «универсального решения тут нет».

«Наши университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению — опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство науки и высшего образования России заявило о готовности внести изменения в рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.