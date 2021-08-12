Минобрнауки рекомендовало собирать статистику о числе имеющих иммунитет к COVID-19 студентов
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- РИА Новости
В частности рекомендуется «собирать статистику о том, сколько студентов и сотрудников имеют иммунитет к коронавирусу».
Отмечается, что «для этого необходимо, в частности, запрашивать у студентов в общежитии документы о вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни, а граждан, не проживающих и не работающих в общежитии, временно туда не пускать».
Говоря о возможности перевода на дистанционное образование, в министерстве заявили, что «универсального решения тут нет».
«Наши университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению — опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл», — говорится в сообщении.
Ранее Министерство науки и высшего образования России заявило о готовности внести изменения в рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.