Синоптик Леус рассказал о ситуации с осадками в Анапе и Темрюке

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ТАСС рассказал о ситуации с осадками в Анапе и Темрюке.
Синоптик Леус рассказал о ситуации с осадками в Анапе и Темрюке
  • РИА Новости

«Темрюк и Анапа — это районы, где дождей, как понимаю, выпало больше всего. Август в этих районах стал уже самым дождливым за всю историю наблюдений», — сообщил Леус.

Он заявил, что «по Темрюку на вчерашний вечер выпало 530 мм осадков, за прошедшую ночь природа ещё добавила 26 мм — получается 556 мм, это больше, чем 11,5 месячной нормы».

«До этого там был самым «влажным» август 1977 года, когда выпало 184 мм», — сказал синоптик.

По его словам, в Анапе выпало 271 мм осадков.

«Это больше, чем 5,5 месячной нормы. До этого там самый «мокрый» август был в 2002 году, когда выпало 245 мм осадков», — добавил метеоролог.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что число подтопленных из-за сильных дождей домовладений в Краснодарском крае снизилось с 1586 до 542.

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